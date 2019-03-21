Соглашение об обращении семян сельхозрастений вступит в ЕАЭС в силу 23 марта

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в Евразийском экономическом союзе, подписанное главами правительств стран ЕАЭС 7 ноября 2017 года, вступает в силу с 23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Соглашение направлено на формирование единого рынка семян, развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, - подчеркнули в ЕЭК. - Это послужит основой для устойчивого развития агропромышленного комплекса стран союза".

Для реализации соглашения ЕЭК уже приняла ряд решений, которые вступают в силу одновременно с документом. "Утвержденный Коллегией ЕЭК перечень взаимно признаваемых странами ЕАЭС документов о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян сельхозрастений - наиболее важный документ, - отметили в пресс-службе. - Он позволит обеспечить беспрепятственное обращение в любой стране союза семян с документами, выданными в других государствах - членах, а также сократить сроки и снизить финансовые и временные затраты предпринимателей на повторную проверку посевных (посадочных) качеств семян. В результате ускорится введение в торговый и хозяйственный оборот высококачественных сортовых семян".

"По экспертным оценкам, снятие ограничений на внутреннем рынке семян позволит хозяйствующим субъектам в целом по союзу экономить ежегодно около $1 млн, а также при взаимной торговле исключить необходимость повторной проверки качества семян, которая занимала до 30 календарных дней по отдельным культурам", - заявил член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и АПК Александр Субботин.

Кроме того, Совет ЕЭК утвердил единые методы определения посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений. Сейчас Департамент агропромышленной политики ЕЭК совместно с экспертами стран дорабатывает единые методы апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений и грунтовой оценки (грунтового контроля) семян.

"Чтобы все заинтересованные лица могли оперативно получать информацию о сортах, представленных на рынке ЕАЭС, соглашением предусмотрено формирование и ведение ЕЭК единого реестра сортов сельскохозяйственных растений в рамках интегрированной информационной системы союза, - пояснили в пресс-службе. - В этой связи ЕЭК утвердила порядок формирования и ведения реестра, а также технологические документы для унификации применяемых государствами - членами ЕАЭС организационных и технических решений при его формировании".

Александр Субботин добавил, что соглашением предусмотрено принятие странами союза мер по дальнейшей унификации национального законодательства, регулирующего вопросы испытания сортов и семеноводства. "Мы исходим из необходимости создания благоприятных условий для развития семеноводства и взаимной торговли семенами в ЕАЭС и открыты для предложений всех заинтересованных участников рынка", - резюмировал он.-0-