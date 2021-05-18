Соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС вступит в силу 24 мая

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение об особенностях операций с драгоценными металлами и камнями в Евразийском экономическом союзе вступит в силу 24 мая. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили заключение об исполнении данного соглашения. "Это последний документ, необходимый для полномасштабной реализации соглашения в ювелирной сфере, - отметила Ия Малкина. - Он позволит обеспечить сближение положений государственного надзора в странах для взаимного признания пробирных клейм. Это необходимо для формирования общего ювелирного рынка и свободного обращения ювелирных изделий в союзе. Напомню, что все страны ЕАЭС ратифицировали соглашение и 24 мая оно вступит в силу".

Заседание Совета ЕЭК состоялось онлайн. Беларусь на нем представлял вице-премьер Игорь Петришенко. Следующее заседание пройдет 25 июня.-0-