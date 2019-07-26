Соглашения по итогам Форума регионов Беларуси и Узбекистана будут максимально конкретными - Щеткина

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируемые к подписанию на Форуме регионов Беларуси и Узбекистана соглашения и контракты носят максимально конкретный характер, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана Эльером Ганиевым.

"Мы обсудили подписание соглашений и коммерческих контрактов. В процессе проработки более 20 соглашений между регионами, конкретными производственными предприятиями и около 20 контрактов. На встрече шел разговор о ходе их подготовки и готовности к подписанию. Договорились, что все соглашения и контракты должны быть максимально конкретными, с цифрами и подписантами", - сказала Марианна Щеткина. По ее словам, если на форуме ряд контрактов не будет подписан, их заключат в определенный период после его окончания.

На встрече обсуждено также сотрудничество Минского автомобильного завода, "Амкодора", МТЗ с узбекскими коллегами, взаимодействие в сфере легкой промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, в том числе выполнение плана-графика поставок в Узбекистан крупного рогатого скота, создание соответствующих селекционно-генетических центров, вопросы гуманитарной сферы. Внимание уделено и подготовке специалистов высокой квалификации, совместным проектам в области научной деятельности и развития IT-технологий, взаимодействию между вузами. Примечательно, что на предстоящий форум регионов прибудут около 30 руководителей вузов Узбекистана.

В целом статус Форума регионов особенный. За отдельные секции отвечают правительство и парламент. Общую координацию осуществляет Совет Республики. По словам Марианны Щеткиной, это будет встреча профессионалов для обсуждения вопросов, которые особенно важны для сотрудничества двух государств. Цель - расширение товаропроводящей сети, практики создания совместных производств, укрепление взаимодействия в целом.

В основе повестки лежит актуализация и выполнение мероприятий, прописанных в дорожной карте сотрудничества двух стран, которая была разработана по поручению президентов во время визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Узбекистан в 2018 году. Карта содержит конкретные пункты по всем направлениям деятельности. В ее продолжение организованы три секции форума: по сотрудничеству в сфере АПК и продовольственной безопасности, по промышленной кооперации, а также взаимодействию в гуманитарной, IT и научной сферах. Важным направлением работы станет межпарламентское взаимодействие. "На встрече мы согласовали программу действий, работу секций, определили основные вопросы для обсуждения, связали некоторые позиции с исполнением дорожной карты и ее развитием", - добавила Марианна Щеткина.

По итогам работы секций разработают рекомендации и основные предложения, которые вынесут для обсуждения на пленарное заседание. По итогам форума примут резолюцию, обязательную к исполнению сторонами.

В дни форума в Минске запланирован ряд мероприятий: открытие бюста узбекского поэта Алишера Навои, Дни культуры Узбекистана в Беларуси. Кроме того, будет работать выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане", которую смогут посетить все желающие.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Участие в нем примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. Будут представлены все области Узбекистана.-0-

Фото Максима Гучека