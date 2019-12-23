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23 декабря 2019, 19:33

Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет - Крутой

Дмитрий Крутой. Фото из архива
Дмитрий Крутой. Фото из архива

23 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет. Об этом сегодня на приеме в посольстве России в Беларуси заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Крутого, осталось всего несколько вопросов, решение по которым, как ожидается, будет найдено в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что стороны в первую очередь ведут диалог по экономическим вопросам, политические темы не стоят на повестке дня.

"На сегодняшний день у нас по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован. И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений. В первую очередь это будет экономика", - заявил Дмитрий Крутой.

Первый вице-премьер констатировал, что работа сначала шла очень медленно, когда еще только начали готовить программу углубления интеграции. "Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации и столкнулась по сути с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее, - отметил Дмитрий Крутой. - И нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем".

"Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще - конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы. Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения (поступило с самого верха такое указание), теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел", - заявил первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой поздравил посла и российский народ со знаменательной датой - 20-летием подписания союзного договора, которое отмечалось 8 декабря. "Это важнейший исторический документ, который на годы вперед определил развитие нашей страны точно и, думаю, Российской Федерации, судя по атмосфере встреч, которые происходили в декабре между нашими президентами", - сказал он.

По словам первого вице-премьера, звучит очень много справедливой и обоснованной критики, что не все положения документа удалось воплотить в жизнь, что он требует серьезной доработки и переработки. "Тем не менее все его положения абсолютно актуальны. И справедливо считать этот проект по крайней мере самым продвинутым на постсоветском пространстве, - считает Дмитрий Крутой. - Неизменным остался базис документа - это экономика. Президенты 90% своего времени говорят только об экономике. За 20 лет даже в условиях неспешной реализации норм договора наши экономические отношения очень серьезно продвинулись. Россия для нас стала полноценным стратегическим партнером и союзником".

Первый вице-премьер с сожалением констатировал, что многие политические силы использовали ведущуюся интеграционную работу в своих интересах и часто связывали это с некой политикой, которой там не было с самого начала и нет сейчас. "Интеграционный союз строится на абсолютно равных отношениях", - подчеркнул он.

В свою очередь посол Дмитрий Мезенцев приветствовал многочисленных гостей и отметил особые отношения, которые сложились между Беларусью и Россией, становление их на новом уровне. "Когда мы говорим о союзной интеграции, мы прежде всего должны понимать, что это делается во благо миллионов людей. И во благо стран-союзников, во благо стабильности, мира и безопасности в Евразии и мире в целом", - уверен он.

Дипломат констатировал, что это совершенно естественно, когда два близких, братских государства иногда не могут сразу договориться и спорят по тем или иным вопросам. "Уж больно сложна ткань экономических отношений, которые выстраиваются сегодня", - сказал он.

"Чем сильнее становятся наши отношения с Беларусью, тем, мне кажется, привлекательнее будет то сотрудничество и партнерство, которое мы выстраиваем с ближайшими соседями", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.-0-

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