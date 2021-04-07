Согласованы балансы поставок белорусских автомобилей, тракторов и другой техники в Россию - Мезенцев

7 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Группа высокого уровня Совета Министров Союзного государства сегодня согласовала балансы поставок белорусских автомобилей, тракторов и другой техники в Россию. Об этом сообщил по итогам заседания государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня руководство Министерства промышленности и торговли России и партнеры из Беларуси доложили, что согласованы балансы поставок товаров из Беларуси в Россию, - сказал Дмитрий Мезенцев. - Это касается автомобилей, комбайнов, другой машиностроительной продукции, дорожной техники. Это десятки товаров, по которым мы раньше спорили, а сегодня согласовали близкие подходы. Может быть, они еще не единые, но, во всяком случае, движение, в том числе к подписанию дорожной карты, или, как мы сегодня говорим, союзной программы по проведению единой промышленной политики, - оно очевидно и подтверждено сторонами".

Заседание Группы высокого уровня прошло под руководством ее сопредседателей Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко и вице-премьера России Алексея Оверчука. В нем также приняли участие ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители министерств Беларуси и России, старшие дипломаты диппредставительств двух стран, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства.-0-

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