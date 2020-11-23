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23 ноября 2020, 11:34

Союзные парламентарии обсудят регулирование мер поддержки СП по производству сельхозтехники

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гармонизация мер поддержки сельскохозяйственного машиностроения в Союзном государстве будет обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Мероприятие пройдет 24 ноября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"В целях обеспечения эффективного развития сельскохозяйственного машиностроения в рамках Союзного государства участники заседания обсудят вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы государств-участников, регулирующей государственные меры поддержки белорусско-российских производств сельскохозяйственной техники и тракторов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, депутаты рассмотрят ход работы по устранению недостатков, изложенных в заключении Счетной палаты России по итоговому отчету о выполнении в 2016-2019 годах научно-технической программы Союзного государства "Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний" ("Луч").

Помимо союзных парламентариев в заседании примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и научно-исследовательских учреждений, а также предприятий по производству сельскохозяйственной техники Беларуси и России.-0-

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