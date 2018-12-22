Союзные парламентарии приняли бюджет СГ на 2019 год в окончательном чтении

22 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России сегодня на сессии в Москве приняло во втором, окончательном чтении бюджет Союзного государства на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

По доходам бюджет сформирован в размере 7 млрд 245 млн российских рублей. Большая часть доходной части рассчитана исходя из отчислений государств - участников Союзного государства. Так, отчисления России в союзный бюджет запланированы в размере 3 млрд 167 млн российских рублей, Беларуси - 1 млрд 705 млн российских рублей.

Кроме того, в доходную часть бюджета будут включены остатки бюджетов Союзного государства прошлых лет в размере 2 млрд 371,8 млн российских рублей, а также доходы, полученные Телерадиовещательной организацией Союзного государства от предпринимательской деятельности в сумме 1,2 млн российских рублей.

Расходная часть бюджета запланирована в сумме 6 млрд 325,7 млн российских рублей. Она будет направлена на финансирование 36 программ, проектов и мероприятий. Как пояснил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, профицит бюджета в размере 919,3 млн российских рублей зарезервирован для новых программ Союзного государства, принятие которых запланировано в 2019 году.

После первого чтения бюджета и заседания согласительной комиссии к документу поступило три поправки, две из которых были приняты парламентариями. Они касаются выделения средств на мероприятия в сфере культуры.

Принятый Парламентским собранием союзный бюджет на 2019 год будет направлен на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.-0-