Союзные парламентарии проанализируют условия ведения деятельности предприятий сельхозмашиностроения

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эффективность взаимодействия предприятий Беларуси и России в сфере сельскохозяйственного машиностроения обсуждалась сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудили совершенствование нормативно-правовой базы государств-участников, регулирующей государственные меры поддержки белорусско-российских производств сельскохозяйственной техники и тракторов, - отметили в пресс-службе. - Членам Комиссии Парламентского собрания по экономической политике была представлена информация о факторах, негативно влияющих на эффективность взаимодействия предприятий Беларуси и России в сфере сельскохозяйственного машиностроения, в том числе возникающих в результате различия мер государственной поддержки".

"Чтобы обеспечить своевременную модернизацию аграрного сектора экономики Беларуси и России, парламентарии предложили создать рабочую группу для анализа условий ведения хозяйственной деятельности предприятий сельскохозяйственного машиностроения двух государств, а также выработки предложений по совершенствованию и гармонизации мер государственной поддержки и мер по содействию развитию добросовестной конкуренции в Союзном государстве", - добавили в пресс-службе.

В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и научно-исследовательских учреждений, а также предприятий по производству сельскохозяйственной техники Беларуси и России.-0-