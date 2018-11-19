Союзный трактор появится в ЕАЭС при участии Беларуси в 2019 году

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новый союзный трактор создадут при участии Беларуси в Евразийском экономическом союзе в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина.

"Проект представляет собой полноценную кооперационную цепочку при участии ведущих предприятий Беларуси, России и Кыргызстана", - сказал Александр Субботин по итогам рабочего визита на Минский тракторный завод.

Принятые комиссией соответствующие решения в отрасли позволили в короткие сроки осуществить кооперационный проект и локализовать производство техники в ЕАЭС, в частности на площадке Череповецкого литейно-механического завода. Минский тракторный завод поставит для союзного трактора машинокомплекты. На заводе в России будут производиться кабина, передний мост, полурама и двигатель для трактора. К проекту в ближайшее время готово присоединиться кыргызстанское предприятие "Автомаш-Радиатор".

"Итоги посещения белорусских машиностроительных предприятий подвели в рамках совместного совещания министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин и министр промышленности Беларуси Павел Утюпин, - отметили в пресс-службе. - Стороны подтвердили готовность выстраивания форматов работы по формированию союзных кооперационных проектов, а также обсудили предложения предприятий и договорились рассмотреть их на заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС в ближайшее время".-0-