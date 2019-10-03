Соловей: Гомельской и Житомирской областям стоит развивать сотрудничество в машиностроении и АПК

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельской и Житомирской областям стоит развивать сотрудничество в машиностроении, строительстве, агропромышленном комплексе, туризме. Убежденность в этом председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей выразил сегодня на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Геннадий Соловей считает, что нынешний форум станет стимулом для запуска новых взаимовыгодных перспективных совместных проектов регионов Беларуси и Украины. Говоря в целом о сотрудничестве Гомельской области с территориями Украины, председатель облисполкома отметил, что первые позиции по объему товарооборота традиционно занимают Черниговская область, на которую приходится более 30% экспорта гомельских предприятий, Киев и Киевская область (27%) и Днепропетровская область (10%). Доля Житомирской области пока составляет 2,5%. "У нас на самом деле много точек соприкосновения и продиктованная жизнью потребность в развитии таких направлений, как машиностроение, строительство, агропромышленный комплекс, туризм", - убежден Геннадий Соловей. К слову, на нынешнем форуме Гомельская и Житомирская область намерены обновить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.

Также руководитель области подчеркнул важность создания нового транспортного коридора по реке Днепр со строительством порта в Нижних Жарах Брагинского района. "Но если создание нового водного пути вызывает пока определенные трудности, то в строительстве сухопутных дорог гомельские предприятия всегда готовы поучаствовать. Опыт наработан", - подчеркнул глава региона. В качестве примера он привел участок автотрассы Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, недавно получен заказ на строительство дороги в Ровенской области. "Хотелось бы и дальше развивать это направление, тем более в Украине пользуется спросом и асфальт гомельского производства", - добавил председатель облисполкома.

Губернатор уверен, что в сфере общих интересов и вопрос упрощенного прохождения государственной границы в сопредельных пунктах пропуска Гомельской и Черниговской областей для организованных туристических автобусов, следующих по трансграничным маршрутам.-0-