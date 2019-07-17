СООО "Нативита" будет производить инновационные формы инсулинов в кооперации с российским партнером

17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. СООО "Нативита" и российская компания "Герофарм" подписали сегодня договор о научно-производственной кооперации и трансфере технологий выпуска инновационных форм инсулинов на мощностях белорусского производителя в горпоселке Бешенковичи (Витебская область), сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

Официальная церемония прошла на производственной площадке "Герофарма" в Пушкине (Санкт-Петербург). Согласно документу сотрудничество двух компаний будет охватывать производство генно-инженерных инсулинов человека и аналогов инсулина. СООО "Нативита" станет первым в Беларуси негосударственным локальным производителем картриджных форм, что даст возможность оптимизировать расходование бюджетных средств при закупке инсулинов иностранных производителей. Реализация проекта позволит усовершенствовать терапию сахарного диабета, удовлетворить потребности пациентов в современной форме выпуска инсулинов, отметили специалисты.

"Мы рады, что партнером "Нативиты" стала компания "Герофарм", обладающая сильной экспертизой и собственными технологиями в данной сфере. Старт производства инсулинов по технологии российского партнера и их вывод на рынок Беларуси станет первым этапом сотрудничества. В дальнейшем предполагается расширить портфель препаратов для лечения сахарного диабета, что позволит повысить доступность современной терапии для белорусских пациентов", - отметил исполнительный директор "Нативиты" Владимир Сычёв.

Компания "Герофарм" является единственным российским производителем генно-инженерного инсулина человека по принципу полного цикла (от синтеза субстанции до готовой лекарственной формы). Предприятие создано в 2001 году, имеет две производственные площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в технологические инновации и НИОКР в 2013-2017 годах превысил 6 млрд. российских рублей.

СООО "Нативита" - международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств для лечения онкологических, аутоиммунных и других тяжелых заболеваний. Компания имеет научно-производственный комплекс, включающий в себя микробиологическую, химическую лаборатории, цех по производству лекарственных средств, отделы фармацевтических разработок и регистрации лекарственных средств в составе департамента производства и развития технологий, а также медицинский и научный департаменты. Общий объем реализации продукции компании в 2018 году составил $17 млн, в 2019-м планируется довести его до $28 млн, освоить выпуск не менее семи новых лекарственных средств.-0-