Сорта зерновых отечественной селекции занимают 75% посевных площадей

26 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Сорта зерновых культур отечественной селекции занимают 75% посевных площадей, сообщил на пресс-конференции главный научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию доктор сельскохозяйственных наук, академик Станислав Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это хороший показатель, - отметил Станислав Гриб. - Белорусская селекция держит оптимальный уровень своих сортов на полях хозяйств".

По его словам, за последние 20 лет по госпрограмме "Генофонд растений" создано 259 сортов зерновых, кормовых и технических культур. "Только в 2019 году в государственный реестр включено 20 сортов селекций нашего центра, 30 новых сортов передано на госкомиссию по сортоиспытанию. В целом по стране благодаря использованию генетических ресурсов создано 1020 сортов различных растений", - рассказал академик.-0-