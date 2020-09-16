Сортопрокатный цех №2 БМЗ выпустил трехмиллионную тонну продукции

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В сортопрокатном цехе №2 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" произвели трехмиллионую тонну продукции. "Юбилейный" металлопрокат - катанка марки WA-1010 - будет реализован потребителю в Нидерланды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"Новый производственный рубеж сортопрокатный цех №2 преодолел в преддверии своего 5-летия, которое самое молодое подразделение завода отпразднует 25 сентября", - отметил пресс-секретарь.

За пройденное время в СПЦ-2 освоили производство всего диапазона сортамента, предусмотренного характеристиками оборудования. Речь идет о широкой линейке катанки, арматуры, сортового проката в бунтах и прутках, в том числе со специальной отделкой поверхности и термообработкой. "Выпускаемая продукция во многом является уникальной для Беларуси, ранее в стране не производилась. Так, доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки цеха достигает 50%. В основном это прокат для автомобилестроения из средне- и высокоуглеродистой стали, легированной хромом, марганцем, никелем или молибденом", - рассказал Александр Олесик.

В настоящее время до 70% выпускаемой в СПЦ-2 продукции реализуется за пределы Беларуси. Например, за январь-август 2020 года было экспортировано около 243 тыс. т проката на сумму свыше $102 млн. "Если говорить о географии продаж, то за пятилетнюю историю продукция цеха экспортировалась в 52 страны мира. Основные ее потребители находятся в Европе. В топ-5 стран-импортеров входят Германия, Нидерланды, Польша, Израиль и Украина. В процессе диверсификации рынков сбыта также налажены поставки в Африку и Азию", - обратил внимание пресс-секретарь.

Востребован производимый в сортопрокатном цехе №2 прокат и на внутреннем рынке, на который ежегодно реализуется около 150 тыс. т продукции. Ключевыми ее потребителями среди отечественных предприятий являются ОАО "РМЗ", "МАЗ", "МТЗ", "Гомсельмаш" и "МПЗ".

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-