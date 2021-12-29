Состоялся телефонный разговор Головченко и Мишустина

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе - октябре вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, в том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года. Министерства и ведомства двух стран работают над реализацией мероприятий, предусмотренных союзными программами.

Кроме того, стороны обсудили перспективные мероприятия по углублению промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов.

Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двустороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться.-0-