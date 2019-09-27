Сотрудничество Беларуси и Франции в производстве и переработке льна обсуждено в Париже

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча белорусской делегации во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Владимиром Гракуном и послом Беларуси во Франции Игорем Фисенко с руководством Конфедерации европейских производителей льна (CELC) во главе с председателем департамента развития сотрудничества CELC Паскалем Превостом состоялась в Париже. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

На встрече обсуждались перспективы белорусско-французского сотрудничества в производстве и переработке льна. В частности, стороны обменялись опытом выращивания льна в различных климатических условиях и с использованием разнообразных техник обработки почвы и полива. Также были рассмотрены процессы первичной и вторичной обработки льняных волокон. Поскольку на производствах обеих стран имеется самое современное оборудование, процессы трепания льна и его дальнейшая переработка в нить происходят на предприятиях Франции и Беларуси аналогично.

Конфедерация европейских производителей льна была создана в 1951 году. Она объединяет 10 тыс. компаний льняной и конопляной промышленности из 14 стран: Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Литвы, Нидерландов, Испании, Польши, Португалии, Чехии, Великобритании.-0-