Сотрудничество Беларуси и Китая развивается в конструктивном направлении - Андрейченко

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Китая развивается в конструктивном направлении, заявил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко по итогам видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Китаем мы будем двигаться в конструктивном направлении. Об этом говорят и итоги работы за 2020 год. Достаточно сказать, что у нас товарооборот составил за прошлый год порядка $5 млрд. Это вторая позиция после России, раньше у нас Китай был на третьем месте. Поэтому мы сегодня обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота. Особенно в условиях санкционного давления со стороны Запада. У нас есть очень хорошие предложения, как с нашей стороны, так и с китайской, по наращиванию экспорта наших товаров в КНР, по перенаправлению потоков наших товаров из Европейского союза на китайский рынок. Надо сказать, что сегодня в Европейский союз мы экспортируем нашей продукции порядка на $5,5 млрд. Но в то же время потенциальная возможность по поставкам этих товаров в Китайскую Народную Республику также порядка $5-5,5 млрд", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, обсуждены также вопросы дальнейшего развития Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". "У нас там работают очень серьезные инвесторы из Китая. Работают 69 резидентов. Практически создано 2 тыс. рабочих мест. Очень хорошая заработная плата. Поэтому мы внесли предложение, чтобы Китай больше направлял к нам своих инвесторов. Для этого созданы соответствующие условия. Президент вчера по этому вопросу провел совещание. Будут предусмотрены дополнительные преференции для тех инвесторов, которые придут с серьезными инвестициями в нашу страну", - отметил спикер.

"Мы также договорились повысить уровень межпарламентского взаимодействия - поднять статус парламентской рабочей группы по сотрудничеству с Китаем до уровня межпарламентской комиссии. Обсудили вопросы оказания экономической помощи со стороны Китая, сотрудничество в сферах медицины, образования, молодежной политики. То есть обсужден широкий круг вопросов", - заключил Владимир Андрейченко.-0-

Фото Рамиля Насибулина