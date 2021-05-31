Сотрудничество Беларуси и стран Африканского континента должно стать дорогой с двусторонним движением - Борисевич

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно, чтобы сотрудничество Беларуси и стран Африканского континента имело обратную связь и чтобы оно стало дорогой с двусторонним движением. Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич сегодня на открытии второго Белорусско-Африканского экономического форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нам очень важны ваши инициативы, пожелания. Мы открыты к диалогу. МИД Беларуси как отвечающий за развитие внешней торговли орган готов и будет оказывать любое практическое содействие, - сказал замглавы белорусского МИД. - Хочу отдельно обратиться к белорусским участникам форума с очень простым и понятным тезисом: Министерство иностранных дел и сеть наших загранучреждений работает для вас. Иногда в общении с представителями бизнеса приходится слышать вопрос: а можно ли обратиться в наше посольство? Ответ: однозначно нужно. Мы оказывали и будем оказывать всю необходимую консультативную помощь, организационное сопровождение ваших проектов, независимо от формы собственности вашей компании", - подчеркнул Николай Борисевич.

То, что в этой аудитории присутствует порядка 230 представителей от 175 белорусских компаний, говорит о возрастающем понимании и желании более активно работать с африканскими партнерами, сказал он.

Замминистра также обратил внимание, что потенциал белорусских предприятий будет в полной мере продемонстрирован во время посещения гостями сельскохозяйственной выставки "Белагро-2021" и нашего флагмана - МТЗ.

Николай Борисевич выразил уверенность, что общими усилиями удастся реализовать имеющийся потенциал экономического сотрудничества. "Именно эта, очень практическая и прикладная, задача стоит перед организаторами второго Белорусско-Африканского экономического форума", - резюмировал он.-0-

Фото Павла Орловского