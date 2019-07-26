Сотрудничество Беларуси с ЕБРР носит стратегический характер - Макей

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси Александром Пивоварским. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
На встрече министр подчеркнул стратегический характер сотрудничества Беларуси с ЕБРР, высокий уровень двусторонних контактов с руководством банка, а также заверил в поддержке белорусской стороной совместных взаимовыгодных инициатив в различных сферах экономики.
Стороны обсудили также ход реализации ключевых проектов Беларуси с ЕБРР, включая проекты по модернизации инфраструктуры, привлечению стратегических инвесторов на отечественные предприятия реального сектора и в государственные банки, совершенствованию системы управления предприятиями и повышению инвестиционной привлекательности страны.-0-
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