Сотрудничество Беларуси с Саудовской Аравией и ОАЭ получило импульс на форуме в Дубае

Фото Государственного военно-промышленного комитета Беларуси
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-техническое сотрудничество Беларуси с Саудовской Аравией и ОАЭ получило очередной импульс развития на аэрокосмическом форуме в Дубае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.
Состоялись переговоры председателя ГВПК Дмитрия Пантуса с руководителем Генерального ведомства военной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмадом аль-Охали и генеральным директором компании International Golden Group (ОАЭ) Фаделем аль-Кааби.
Стороны детально обсудили направления двустороннего сотрудничества, подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и выработали алгоритм дальнейшего взаимодействия по ряду перспективных проектов.-0-