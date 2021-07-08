Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах вызвало повышенный интерес - Чеботарь

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах вызвало повышенный интерес. Об этом заявил журналистам на полях круглого стола "Совершенствование законодательства о деятельности садоводческих товариществ" в Палате представителей первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассматриваем важный для всего населения нашей страны вопрос - работа и условия существования садоводческих товариществ. Министерство экономики выступило с инициативой проекта указа, который был вынесен на общественное обсуждение. Проект указа вызвал большой интерес у граждан к нашим инициативам и новшествам. У нас почти 5 тыс. садоводческих товариществ. Поэтому наша инициатива, например по переводу садовых домиков в жилые дома, очень всех заинтересовала. Особенно в пригородных городах, когда появится возможность проживать и регистрироваться в садоводческих товариществах. Это было воспринято населением положительно", - сказал Юрий Чеботарь.

По его словам, не менее важный вопрос - возможность трансформации садоводческих товариществ в населенные пункты. "Многие об этом сегодня говорят. Есть заинтересованность отдельных товариществ, чтобы перейти или присоединиться к действующим населенным пунктам. Еще актуальный вопрос - уплата членских взносов. Много здесь споров, разные мнения. Я думаю, сегодня мы обсудим все эти вопросы, примем решения, которые будут взвешенными и, самое главное, интересны и эффективны для населения", - отметил первый замминистра.

Как добавил председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич, круглый стол - возможность услышать мнения всех заинтересованных сторон. "Приглашены в том числе председатели более крупных садоводческих товариществ, чтобы в конечном итоге можно было бы поставить какую-то точку и определиться, насколько сегодня важны эти моменты. Сегодня мы хотим этими новациями дать импульс изменению в законодательстве о деятельности садоводческих товариществ. Эти изменения не решат коренные вопросы: достаточно большой пласт проблемных вопросов в проведении собраний, уплате членских взносов, в управлении садоводческим товариществом. Все эти моменты будем стараться отрегулировать в последующих нормативных документах", - отметил парламентарий.

Во время круглого стола в Палате представителей обсуждаются предлагаемые в рамках подготовленного Министерством экономики с учетом предложений депутатов проекта указа Президента "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" новации, касающиеся предоставления гражданам возможности перевода садовых домиков в статус жилых домов, трансформации в перспективе садоводческих товариществ в населенные пункты, в том числе путем присоединения садоводческих товариществ к существующим населенным пунктам, а также предоставления возможности выхода отдельных членов из состава садоводческих товариществ (с сохранением обязанности участия в содержании и дальнейшем развитии инфраструктуры товарищества).

В работе круглого стола принимают участие парламентарии, представители Администрации Президента, руководство Министерства экономики, Министерства энергетики, Министерства архитектуры и строительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства связи и информатизации, Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, Национального центра правовой информации, областных и Минского городского исполнительных комитетов, Аппарата Совета Министров, члены садоводческих товариществ и другие заинтересованные.-0-