Совет ЕЭК 10 июля рассмотрит проект соглашения о единой системе транзита в ЕАЭС

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 10 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На заседание совета вынесут вопросы стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, - проинформировали в пресс-службе. - Будет обсуждаться работа над проектами международных договоров, в том числе соглашениями о единой системе транзита в Евразийском экономическом союзе, особенностях обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита".

Намечено внести изменения в план разработки технических регламентов ЕАЭС, союзный техрегламент на молоко и молочную продукцию, положение о порядке осуществления в ЕАЭС карантинного фитосанитарного контроля.

"Планируется обсудить вопросы обеспечения доступа промышленной продукции стран ЕАЭС к государственным (муниципальным) закупкам России в связи с постановлениями правительства РФ от 30 апреля 2020 года №616 и №617", - добавили в ЕЭК.-0-