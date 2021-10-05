Совет ЕЭК изменил единые карантинные фитосанитарные требования

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в единые карантинные фитосанитарные требования. Об этом по итогам заседания сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Так, например, уточнены требования к семенному и посадочному материалу сельскохозяйственных, декоративных и лесных культур, к свежим овощам, плодам, ягодам, лесоматериалам и торфу, - сказала Ия Малкина. - Единые требования также дополнены нормами, согласно которым древесная упаковка, полностью изготовленная из переработанного древесного материала, бочонки для вина, подарочные коробки для сигар и другая продукция, изготовленная способом, исключающим заражение карантинными объектами, могут ввозиться без фитосанитарного сертификата и обеззараживания".

"Принятые изменения позволят защитить союз от проникновения и распространения карантинных объектов, а также создать комфортные условия для внешней и взаимной торговли подкарантинной продукцией" - сказала представитель ЕЭК.-0-