Совет ЕЭК изменил порядок карантинного фитосанитарного контроля в ЕАЭС

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в порядки карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это решение позволит снизить риски проникновения на территорию союза карантинных объектов и повысить эффективность контроля", - сказала Ия Малкина.

Документ устанавливает единый порядок действий для инспекторов по карантину растений. "Теперь они смогут контролировать наличие маркировки на упаковке и принимать решение о возврате продукции при отсутствии маркировки или несоответствии сведениям в фитосанитарном сертификате", - пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-

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