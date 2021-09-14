Совет ЕЭК изменил порядок рассмотрения дел о нарушении конкуренции в ЕАЭС

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза. Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменения направлены на исполнение решений комиссии по делам о нарушении общих правил конкуренции органами принудительного исполнения государств ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Теперь в резолютивной части решения Коллегии ЕЭК будут отражаться банковские реквизиты, по которым следует перечислять штраф, а также необходимые сведения о заявителе и ответчике".

Совет ЕЭК внес изменения в методику оценки состояния конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. "Теперь при подготовке аналитического отчета в рамках оценки состояния конкуренции может быть использован более широкий спектр показателей для определения объема товарного рынка, долей хозяйствующих субъектов, критериев отнесения рынка к трансграничному, - уточнила официальный представитель ЕЭК. - Принятые изменения позволят упростить процедуры оценки состояния конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС".-0-