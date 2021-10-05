Совет ЕЭК изменил техрегламент на питьевую воду

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение внести изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внесены изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Изменения уточняют требования по значению массовой концентрации биологически активного компонента бор в природной минеральной воде "Борная" для отнесения ее к лечебно-столовой природной минеральной воде или лечебной природной минеральной воде", - уточнила Ия Малкина.-0-