Совет ЕЭК изменил техрегламент на средства индивидуальной защиты

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение внести изменения в технический регламент "О безопасности средств индивидуальной защиты", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Изменения уточняют область распространения технического регламента, требования к отдельным средствам индивидуальной защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и механических воздействий, защиты органов дыхания и ног (обувь) от химических факторов, - пояснили в ЕЭК. - Кроме того, дополняются требования к фильтрующему самоспасателю, который используется при пожарах, маркировке средств индивидуальной защиты. Для средств индивидуальной защиты органа слуха изменяется форма подтверждения соответствия с декларирования на сертификацию".-0-
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