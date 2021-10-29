Совет ЕЭК изменил техрегламент на тракторы

29 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в технический регламент "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним". Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Введены необходимые новые термины (например, "тракторный поезд", "экологический класс", "двухтопливный двигатель"), уточнена область распространения регламента, проведена актуализация ссылочных стандартов и правил ООН, внесены технические правки по результатам практики его применения", - пояснила Ия Малкина.

Изменения также учитывают климатическую повестку в части развития низкоэмиссионной трансформации в отраслях промышленности. "Конкретизированы требования к тракторам и их оборудованию, использующим компримированный природный газ и сжиженный нефтяной газ, обновлены экологические требования, установлены ограничения по сроку применения экологического класса 2 и ниже, давно не применяющегося в европейских странах", - уточнила представитель ЕЭК.

"Еще ряд новшеств поможет упростить процедуру сертификации продукции и снизит временные и финансовые нагрузки", - добавила Ия Малкина.-0-