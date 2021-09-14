Совет ЕЭК изменил техрегламенты в сфере железнодорожного транспорта

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил новые редакции трех технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта. Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о технических регламентах "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".

Изменения окажут положительное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, поскольку они содержат актуальные положения для промышленности и пользователей с учетом практики применения и устраняют неопределенности по области применения и унифицируют оценку соответствия. В том числе эти новшества исключают из области применения техрегламента "О безопасности железнодорожного подвижного состава" маневровые локомотивы как используемые во вспомогательных производственных процессах и не выезжающие на пути общего пользования; дополняют область применения новыми видами продукции: тележками трехосными, четырехосными и их компонентами, оказывающими существенное влияние на уровень безопасности грузовых железнодорожных перевозок.

"Документы вступят в силу через 6 месяцев. Положения в отношении новых объектов заработают через 18 месяцев для подготовки промышленности к этим требованиям", - уточнила Ия Малкина.-0-