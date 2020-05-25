Совет ЕЭК изменит перечень товаров, ввозимых для реализации мер по нераспространению COVID-19

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 27 мая планируется внести изменения в перечень товаров, ввозимых в Евразийский экономический союз для реализации государствами-членами мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Будет рассмотрен также ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Кроме того, намечено утвердить единые подходы по согласованию соглашения о гармонизированной системе подтверждения происхождения товаров, вывозимых из союза.

"В повестке заседания - ряд других вопросов, актуальных для развития евразийской экономической интеграции, включая реализацию межгосударственной программы по предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг", - добавили в ЕЭК.-0-