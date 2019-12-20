Совет ЕЭК обнулил ввозную пошлину на оксиды и гидроксиды ванадия

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии обнулил ввозную таможенную пошлину на оксиды и гидроксиды ванадия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК одобрил понижение с 5% до 0% ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на оксиды и гидроксиды ванадия, которые используются для титановых сплавов, применяемых в авиакосмической промышленности, - отметили в пресс-службе. - Предложение инициировано Россией. Такая мера направлена на повышение конкурентоспособности титановых сплавов на основе ванадиевых лигатур, увеличение объемов их производства и уровня загрузки производственных мощностей предприятий государств - членов ЕАЭС по изготовлению такой продукции".-0-