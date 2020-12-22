Совет ЕЭК обсудит 23 декабря маркировку молочной продукции в ЕАЭС

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет 23 декабря в режиме видеоконференции под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В повестку дня включено 12 вопросов в области технического регулирования, обращения лекарственных средств, таможенного регулирования, маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации и др.

Запланировано обсуждение порядка взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС от 20 декабря 2019 года.

Будут рассмотрены проекты решения Совета ЕЭК, предусматривающего снижение ставки пошлины в отношении волокон искусственных вискозных, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения, с 5% до 0% от таможенной стоимости на 1 год сроком по 31 декабря 2021 года включительно.

Наряду с этим стороны обсудят проект решения Совета ЕЭК об отдельных аспектах маркирования молочной продукции средствами идентификации.

"В 2021 году в Минске планируется проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой. Для организации мероприятия Республика Беларусь инициировала рассмотрение вопроса об установлении освобождения от ввозных таможенных пошлин товаров, ввозимых на ее территорию и предназначенных для подготовки и проведения чемпионата", - отметили в пресс-службе.-0-