Совет ЕЭК обсудит 8 августа распределение таможенных пошлин и устранение препятствий на рынке ЕАЭС

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет в Чолпон-Ате (Кыргызстан) 8 августа. Беларусь на нем будет представлять заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

К обсуждению запланировано около 40 вопросов из сфер внешнеторговой, промышленной, финансовой политики, а также таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.

Продолжится обсуждение вопросов о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, маркировке продукции средствами идентификации. Стороны обсудят работу по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

Будет также рассмотрен ход выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.-0-