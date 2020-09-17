Совет ЕЭК обсудит механизмы обеспечения свободы перемещения граждан в условиях COVID-19

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 18 сентября обсудит разработку механизмов обеспечения свободы перемещения граждан стран Евразийского экономического союза в условиях пандемии COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Планируется обсудить разработку механизмов, направленных на обеспечение свободы перемещения граждан государств - членов ЕАЭС, с учетом развития эпидемиологической ситуации и применения передовых методов выявления COVID-19", - проинформировали в ЕЭК.

В целом повестка заседания Совета ЕЭК включает широкий круг вопросов. В частности, будут рассмотрены возможности внесения изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках ЕАЭС. Позднее этот вопрос будет обсуждаться на Высшем Евразийском экономическом совете.

"Члены Совета ЕЭК планируют рассмотреть инициативное предложение России о выделении в единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных видов полимеров этилена в первичных формах, не производимых на территории ЕАЭС, а также полимеров этилена низкой плотности, производство которых имеется в достаточном количестве", - добавили в пресс-службе.-0-