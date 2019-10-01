Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС в части взимания косвенных налогов

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части взимания косвенных налогов и контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Поправки предусматривают возможность уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы союза, функционирующей в России по состоянию на 1 июля 2016 года, с отсрочкой 180 календарных дней, - пояснили в ЕЭК. - Внесение таких изменений необходимо для достижения равных условий взимания НДС в отношении товаров союза и государств, не являющихся членами ЕАЭС".

Документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.-0-