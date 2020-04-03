Совет ЕЭК одобрил комплекс срочных мер по борьбе с коронавирусом в ЕАЭС

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня одобрил комплекс срочных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Члены Совета ЕЭК на заседании 3 апреля поддержали новые предложения Евразийской экономической комиссии по мерам, направленным на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, - проинформировали в пресс-службе. - Одобрен соответствующий проект распоряжения Евразийского межправительственного совета".

Пакет срочных мер стабилизационного характера предусматривает организацию взаимодействия уполномоченных органов союза при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению и минимизации последствий распространения инфекции. "Для оперативной организации поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле намечено создание зеленого коридора путем упрощения таможенных процедур при оформлении критически важных товаров", - подчеркнули в ЕЭК.

Меры системного характера направлены на создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития. "Они включают в себя развитие цифровизации торговли, обеспечение стабильности функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, расширение торговых отношений", - пояснили в пресс-службе.

Меры разработаны ЕЭК для обеспечения эффективного функционирования Евразийского экономического союза, поддержания макроэкономической стабильности, создания условий для дальнейшего экономического роста. "Они помогут правительствам стран ЕАЭС в разработке и реализации мер по локализации распространения коронавируса, защите здоровья людей, минимизации последствий для бизнеса, сохранению занятости населения, обеспечению устойчивости финансовой системы", - отметили в пресс-службе.

Проект распоряжения "О предпринимаемых в рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19" будет рассмотрен Евразийским межправительственным советом 10 апреля.-0-