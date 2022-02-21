Совет ЕЭК одобрил механизмы налогообложения электронной торговли услугами в ЕАЭС

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил механизмы налогообложения электронной торговли услугами в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Концептуально механизм налогообложения предусматривает: уплату НДС по месту потребления услуги; удаленную и упрощенную регистрацию налогоплательщика; упрощенную подачу налоговой декларации", - уточнила официальный представитель ЕЭК.

Она добавила, что перечень услуг, оказываемых в электронной форме, уже согласован сторонами и будет внесен на рассмотрение Совета ЕЭК после утверждения необходимых изменений в Договор о ЕАЭС.-0-

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