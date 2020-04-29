Совет ЕЭК одобрил основные ориентиры макроэкономической политики в ЕАЭС на 2020-2021 годы

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на 2020-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В качестве целей макроэкономической политики в среднесрочной перспективе проект документа предусматривает сохранение макроэкономической стабильности и достигнутого уровня жизни населения в государствах ЕАЭС, а также формирование основ для дальнейшего опережающего экономического развития союза, - отметили в пресс-службе. - Документ также содержит меры, направленные на сдерживание негативного влияния и минимизацию экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и резким снижением сырьевых цен".

Достижение намеченных целей предполагает реализацию интеграционных и национальных мер по следующим направлениям: поддержание макроэкономической устойчивости; поддержание и рост инвестиций, развитие научно-технологического и производственного потенциала союза; создание условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли.

"Ряд вопросов обеспечения макроэкономической стабильности уже нашел отражение в распоряжении Евразийского межправительственного совета "О предпринимаемых в рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", принятом 10 апреля 2020 года", - напомнили в ЕЭК.

Проект основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы будет рассмотрен на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.-0-