Совет ЕЭК одобрил принципы гармонизации законодательства стран ЕАЭС в газовой сфере

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел и одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета "О гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документом определяются принципы гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа между странами союза. "Перечень нормативных правовых актов государств-членов в сфере транспортировки и поставки газа между странами союза, подлежащих гармонизации, будет подготовлен при необходимости и по мере разработки актов, касающихся формирования общего рынка газа ЕАЭС, на основании предложений государств-членов", - отметили в пресс-службе.

Совет ЕЭК одобрил также проект решения Высшего Евразийского экономического совета "Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2020 год". "В основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2020 год представлены уже созданные механизмы сотрудничества с третьими странами, региональными интеграционными объединениями и международными организациями, а также определены потенциально перспективные партнеры, к углублению связей с которыми союз стремится в приоритетном порядке", - пояснили в ЕЭК.-0-