Совет ЕЭК одобрил проект дорожной карты по созданию общего рынка органической продукции в ЕАЭС

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мероприятия дорожной карты направлены на устранение препятствий во взаимной торговле посредством гармонизации требований законодательства стран ЕАЭС к производству, сертификации и маркировке органического сельскохозяйственного производства и органической продукции, в том числе с учетом требований потенциальных стран-импортеров на рынках наибольшего экспортного интереса", - пояснили в ЕЭК.

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян отметил: "Наша глобальная цель заключается в гармонизации законодательства внутри союза таким образом, чтобы получивший сертификат производитель органической продукции мог успешно реализовать ее как на территории любой из стран ЕАЭС, так и на рынках третьих стран".

Дорожная карта будет предложена к утверждению на заседании Евразийского межправительственного совета.-0-