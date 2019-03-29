Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о снятии технических барьеров в торговле ЕАЭС с третьими странами

29 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании в Москве одобрил проект соглашения о снятии технических барьеров в торговле между Евразийским экономическим союзом и третьими странами. Об этом по итогам заседания сообщил журналистам член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра ЕЭК, подходы, заложенные в документе, аналогичны тем, которые применяются другими интеграционными образованиями, в частности, Европейским союзом. Соглашение также коррелирует с аналогичным документом, принятым в СНГ.

"Важно, проводя переговоры с партнерами из других стран или интеграционных образований, высказать наши подходы к оценке соответствия - как мы можем признавать документы, которые у них выдаются, - отметил Виктор Назаренко. - Данное направление определено этим соглашением. Второе направление - для нас очень важно, чтобы мы навели порядок в сфере оценки соответствия. Сегодня это больная тема для стран ЕАЭС, потому система оценки соответствия продукции, которая поставляется на наш рынок, заслуживает пересмотра".

Виктор Назаренко сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета ЕЭК было рассмотрено более 40 вопросов. Белорусскую делегацию на нем возглавил вице-премьер Игорь Петришенко. Как проинформировали в пресс-службе правительства Беларуси, в числе обсуждаемых вопросов также была реализация планов либерализации по отдельным секторам услуг, переговоры по подготовке торговых соглашений с Египтом, Израилем и Сербией. Членами Совета ЕЭК одобрены меры, направленные на скорейшее их завершение.-0-