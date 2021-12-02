Совет ЕЭК определил процедуру выдачи предупреждения для устранения нарушений правил конкуренции

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании в Москве определил процедуру подготовки, выдачи и направления акта ЕЭК о необходимости устранить признаки нарушений правил конкуренции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предупреждение - один из инструментов "мягкого права" в антимонопольном регулировании, которые активно применяет ЕЭК для устранения признаков нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе. - Как превентивная мера предупреждение позволяет восстанавливать равные условия конкуренции, экономит время, финансовые и трудовые ресурсы для бизнеса".

По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, применение инструментов "мягкого права" дает бизнесу возможность избежать штрафных санкций и не нести заметных репутационных рисков. Важно оказать поддержку бизнесу, дать глоток свежего воздуха, не стремиться наказать за совершенное нарушение, а сработать на опережение, применив инструменты мягкого регулирования. Мы предлагаем предпринимателю самостоятельно устранить признаки нарушений правил конкуренции, а также причины и условия их возникновения", - прокомментировал решение министр ЕЭК.

"Однако предупреждение может быть выдано не всегда. Это касается случаев, когда выявлены признаки запрещенных соглашений между хозсубъектами или установлен факт злоупотребления доминирующим положением, которое выразилось в установлении монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. Помимо этого, предупреждение не выдается, если в действиях субъекта рынка выявлены признаки нарушения, по которым за последние два года уже выдавалось предупреждение либо принималось решение по итогам рассмотрения дела", - добавили в ЕЭК.

Заседание Совета ЕЭК состоялось в Москве в очном формате на площадке второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. В мероприятиях принял участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.-0-