Совет EЭК поручил до 1 марта 2020 года сформировать предложения по снижению тарифов в роуминге

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19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии определил сроки для внесения предложений по снижению тарифов в роуминге на территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии поручил Коллегии ЕЭК совместно с государствами-членами в срок до 1 марта 2020 года сформировать с учетом позиций, представленных государствами ЕАЭС, предложения по формированию условий, необходимых для внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территориях стран союза", - отметили в пресс-службе.-0-