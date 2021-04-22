Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС

22 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара на территорию стран Евразийского экономического союза в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тыс. т, Казахстан - не более 134,4 тыс. т, Кыргызстан - не более 40 тыс. т, Россию - не более 350 тыс. т", - пояснили в ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК совместно с государствами союза будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом Совет ЕЭК. С учетом ситуации с ценами на рынке сахара договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Кроме того, на площадке ЕЭК будет организовано взаимодействие заинтересованных потребителей и производителей для обеспечения оперативных поставок сахара на внутренние рынки государств союза. Совет ЕЭК также решил подготовить предложения по устойчивому развитию рынка сахара ЕАЭС.

"Решение Совета ЕЭК вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования", - добавили в пресс-службе.-0-