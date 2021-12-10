Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период по 31 августа 2022 года, - рассказали в ЕЭК. - От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 60 тыс. т, в Беларусь - в объеме не более 100 тыс. т, в Казахстан - в объеме не более 250 тыс. т, в Кыргызстан - в объеме не более 70 тыс. т, в Россию - в объеме не более 300 тыс. т".

"Сахар является социально значимым продовольственным товаром, и рост цен на него может отразиться на стоимости других продуктов питания. Согласно прогнозному балансу производства и потребления сахаросодержащей продукции в ЕАЭС в предстоящий период возможно возникновение дефицита, в связи с чем и была принята новая мера таможенно-тарифного регулирования", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Коллегия ЕЭК совместно с государствами союза будет осуществлять мониторинг мировых и средних контрактных цен и фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены Совету ЕЭК в марте-апреле 2022 года. При этом по итогам мониторинга ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Согласно Решению Совета ЕЭК от 23 апреля 2021 года тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара предоставлялась также в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. От ввозной таможенной пошлины освобождался сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тыс. т, в Казахстан - в объеме не более 134,4 тыс. т, в Кыргызстан - в объеме не более 40 тыс. т, в Россию - в объеме не более 350 тыс. т.-0-