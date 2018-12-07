Совет ЕЭК принял техрегламент на алкоголь

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар -БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Техрегламент устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах ЕАЭС требования безопасности к алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке, упаковке, процедуры оценки соответствия, - пояснили в ЕЭК. - Государства - члены союза будут обеспечивать обращение на своих территориях алкогольных товаров без предъявления дополнительных требований по отношению к содержащимся в техрегламенте и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия".

Документ определяет основные понятия, виды и наименования алкогольной продукции и ее идентификационные признаки. "К ней отнесена пищевая продукция, изготовленная без использования или с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащая пищевая продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%", - указали в пресс-службе.

В техрегламенте в качестве видов алкогольной продукции определены этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки, дистилляты, винодельческая, пивоваренная, медоваренная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция. "Также техрегламентом установлено, что понятие "слабоалкогольные" не допускается применять для алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более", - подчеркнули в комиссии.

Документ устанавливает четкие показатели для идентификации пива и пивных напитков, разграничивая их по сырьевому составу, определяет верхние допуски по возможности замены солода зерном, применению сахаросодержащих продуктов в зерновом сырье, использованию фруктовых компонентов.

В ЕЭК уточнили категории пивоваренной продукции: "Пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, специального пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), подготовленной (исправленной) воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок, за исключением указанных в таблице 8 приложения №4. Допускается частичная замена пивоваренного солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов - не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов; пиво пшеничное - пиво, изготовленное из пивоваренного пшеничного солода и (или) специального пшеничного солода с содержанием пшеничного солода не менее 50% совокупной массы сырья и пивоваренного ячменного солода. Допускается частичная замена пивоваренного ячменного солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного ячменного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает 10% массы пивоваренного ячменного солода, зерна и зернопродуктов".

В соответствии с решением Совета ЕЭК техрегламент на алкоголь вступит в силу через два года. "Это обеспечит плавный переход производителей алкогольных напитков на единые обязательные требования", - добавили в пресс-службе.-0-