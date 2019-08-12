Совет ЕЭК принял техрегламент об энергоэффективности бытовой техники

12 августа, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ распространяется на холодильники, телевизоры, компьютеры, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры воздуха, комнатные вентиляторы, водяные насосы и другие электроприборы, - пояснили в пресс-службе. - Он разработан ЕЭК совместно со странами ЕАЭС, чтобы обеспечить энергетическую эффективность этих приборов и сберечь тем самым энергоресурсы. Кроме того, техрегламент ЕАЭС поможет предупредить действия недобросовестных предпринимателей, которые порой вводят потребителей в заблуждение относительно энергетической эффективности таких устройств".

Для лучшего информирования покупателей отдельные виды энергопотребляющих устройств будут снабжены специальными этикетками и техническими листами об энергетической эффективности. Устанавливаются классы энергоэффективности таких устройств. Также техрегламент предусматривает утверждение ЕЭК форм этикеток энергетической эффективности.

"Энергопотребляющие устройства будут выпускаться на рынок союза, только если отвечают нормам названного технического регламента и других техрегламентов, которые на них распространяются, и при условии, что прошли определенную процедуру оценки соответствия. Они маркируются единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС", - подчеркнул член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Согласно решению Совета ЕЭК намечено поэтапное введение в действие отдельных требований техрегламента, что позволит обеспечить плавный переход производителей энергопотребляющих устройств на единые обязательные требования.-0-