Совет ЕЭК продлил действие повышенной нормы по содержанию серы в судовом топливе

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие нормы по содержанию массовой доли серы 1,5% в судовом топливе до 31 декабря 2023 года. Это решение относится к топливу, используемому на судах при внутренних водных перевозках в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Судовое топливо, обращающееся на рынке, должно соответствовать техрегламенту союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей, мазуту", - пояснили в ЕЭК. - Основной качественной характеристикой этих нефтепродуктов в соответствии с техрегламентом является массовая доля серы. Сейчас она не должна превышать 1,5%. Но с 1 января 2020 года это требование должно будет ужесточиться - не выше 0,5%, вне зависимости от того, на каких судах применяется это топливо. Поскольку изменение качественных характеристик судового топлива может привести к ряду негативных последствий, включая рост цен на него на 25-40%, банкротство судоходных компаний, участвующих во внутренней логистике стран ЕАЭС, с потерей рабочих мест и срывом навигации 2020 года в некоторых водных бассейнах, Совет ЕЭК посчитал такое нововведение в странах ЕАЭС преждевременным в отношении внутренних водных перевозок".

"Принятое Советом ЕЭК решение позволит соблюсти международные нормы, применяемые при международных перевозках, в частности, Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, и исключить тяжелые социально-экономические последствия в отрасли внутренних водных перевозок", - добавили в ЕЭК.-0-