Совет ЕЭК продлил на 3 года беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение продлить действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении полиуретановых и эпоксидных покрытий, применяемых в качестве защитных покрытий для производства оптоволокна, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

В настоящее время в Евразийском экономическом союзе производство указанных компонентов либо отсутствует, либо не отвечает требуемому качеству. Основное применение оптоволокно находит как среда передачи данных на телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.

"Принятое решение позволит поддержать благоприятные экономические условия для производства оптоволокна на территории союза, повысить инвестиционную привлекательность соответствующего проекта, а также увеличить конкурентоспособность конечной продукции на отечественном и зарубежном рынках", - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Новый срок окончания действия продленной меры - 31 декабря 2023 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Также дано поручение Коллегии ЕЭК оперативно рассмотреть вопрос о продлении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.-0-