Совет ЕЭК продлил на два года субсидии для поддержки совместно произведенных товаров

23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня пролонгировал на два года условие применения критерия допустимости специфической субсидии, который направлен на поддержку промышленного товара, признанного совместно произведенным странами Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Данное условие устанавливает минимальный уровень доли участия сопроизводителей государств - членов ЕАЭС в производстве товара для признания такого товара совместно произведенным - 15%.

"В соответствии с соглашением о порядке добровольного согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров от 2017 года уполномоченные органы государств-членов могут обратиться в комиссию для согласования специфической субсидии, которая предоставляется либо планируется к предоставлению, - напомнили в ЕЭК. - Согласовав специфическую субсидию (предоставляется конкретным предприятиям или отраслям), государство-член страхует своего производителя (получателя такой субсидии) от риска введения в отношении него компенсирующей меры (возврат субсидии с процентами в бюджет государства)".

Согласование промышленных субсидий осуществляется ЕЭК на основании критериев допустимости и недопустимости специфических субсидий, один из которых направлен на поддержку промышленного товара, признанного совместно произведенным государствами-членами.

"Принятое решение поможет развитию кооперационных связей в ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.

Порядок признания товара совместно произведенным государствами ЕАЭС утвержден решением Коллегии ЕЭК от 11 июня 2019 года №93. В документе установлено, как государства - члены ЕАЭС будут признавать товар совместно произведенным, чтобы иметь возможность согласовать специфическую субсидию в отношении такого товара с комиссией.-0-