Совет ЕЭК продлил срок нахождения в ЕАЭС автомобилей, временно ввезенных физлицами для личных нужд

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение о продлении срока нахождения автомобилей, временно ввезенных физлицами в Евразийский экономический союз для личных нужд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК повторно продлил сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, - до 30 сентября 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Прежний срок был установлен до 31 марта текущего года. Продление связано с тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения на пересечение границы сохраняют свое действие после 31 марта.

Совет ЕЭК утвердил также повестку дня намеченного на конец апреля заседания Евразийского межправительственного совета. Были одобрены вопросы, которые далее будут вынесены на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета: внесение изменения в план либерализации по сектору услуг по оценке имущества, годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2020 год, а также проект решения Евразийского межправительственного совета об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года.

Кроме того, члены Совета ЕЭК обсудили отдельные вопросы проведения в государствах ЕАЭС пилотных проектов в области внешней электронной торговли товарами, проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС".-0-